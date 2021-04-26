Разоблачены незаконные действия сотрудников Объединенной городской больницы №18.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, данные факты были расследованы Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре на основании обращений граждан.

Отмечается, что должностные лица больницы совместно с медицинскими регистраторами включали в соответствующий информационный портал ложную информацию о предполагаемой вакцинации отдельных граждан против COVID-19 и подделывали документы в обмен на различные денежные суммы.

Расследование в данный момент продолжается.

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