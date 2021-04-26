Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся в социальных сетях информацию о задержании лиц, присутствовавших на похоронах шехида.

Как сообщает АПА, вчера стал шехидом получивший тяжелое ранение в боях за город Шуша житель поселка Нардаран Гусейн Халилов. Он в течение 6 месяцев проходил лечение в госпитале.

Сегодня утром на похоронах шехида в Нардаране произошел неприятный инцидент между полицией и местными жителями. По утверждению жителей, есть арестованные из числа жителей, которые хотели присутствовать на похоронах шехида.

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