«Азербайджан намерен обеспечить устойчивый мир и безопасность в регионе».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

Президент отметил, что Азербайджан внес важный вклад в реализацию региональных коммуникационных проектов — таких как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Северо-Запад:

«Сейчас мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит усилить позиции Азербайджана как транспортного и логистического центра Евразии. Я приглашаю страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал этого регионального проекта».

Minval.az