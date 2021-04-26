26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.
Глава государства выступил в видеоформате, сооющает АПА.
26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.
Глава государства выступил в видеоформате, сооющает АПА.
Дата: 2021/04/26 12:11
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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