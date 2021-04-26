Азербайджан принимает активное участие в подготовке правовой базы для применения искусственного интеллекта (ИИ), сказал руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного общества и борьбы с преступностью Ян Клейссен в ходе онлайн-мероприятия Artificial Intelligence for Digital Governance Conference & Data Competition Confirmation, организованного Центром развития электронного правительства Азербайджана, сообщает Trend.

По его словам, искусственный интеллект играет важную роль в развитии ряда секторов.

Быстрое развитие ИИ пришлось на 2020 год, отметил глава директората.

«Распознавание лица на основе ИИ может эффективно применяться правоохранительными органами. Сегодня в сфере использования искусственного интеллекта применяются меры по узакониванию ряда положений», — сказал Клейссен.

Он отметил, что ИИ должен отвечать мировым стандартам и нормам безопасности.

«Конечно, применение искусственного интеллекта представляет собой определенный риск. Некоторые организации, например Amazon, отказались от использования ИИ. В ряде структур также ограничивают применение искусственного интеллекта в отношении некоторых лиц, например, инвалидов, женщин, нетрудоспособных граждан», — сказал Клейссен.

Minval.az