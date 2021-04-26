Завершено строительство 24-километрового участка Алпан — Кюркюн — Сусай новой дороги Губа — Сусай — Хыналыг, сообщил глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время строительные работы продолжаются в направлении Сусай — Хыналыг.

«Этот участок дороги проходит по территории со сложным рельефом на высоте 1 500 — 2 500 метров над уровнем моря. Поэтому зимой строительные работы были приостановлены. В будущем году планируется завершить строительство 30-километрового участка Сусай — Хыналыг и 4-километрового участка дороги в село Грыз» цитирует Наджафли агентство Trend.

Minval.az