Работа из дома, до пандемии считавшаяся «убийцей» карьеры, на самом деле может быть более продуктивной, чем из офиса, установили ученые. Однако преимущества удаленки распределяются непропорционально и по большей части достаются людям с высоким доходом, отмечают они.

«Наши данные о планах работодателей и относительной производительности работы на дому (WFH) предполагают рост производительности на 5% в постпандемической экономике за счет оптимизированных рабочих условий», — отмечается в исследовании Хосе Марии Барреро (Автономный технологический институт Мексики), Николаса Блума (Стэнфорд) и Стивена Дж. Дэвиса (Школа бизнеса Бута при Чикагском университете). Об этом пишет «Форбс» со ссылкой на Bloomberg.

Исследователи опросили больше 30 000 человек в США. Выяснилось, что и после окончания пандемии 20% из них останутся полностью в удаленном режиме. До пандемии вне офиса работали только 5% сотрудников.

Ученые подсчитали, что бум работы на дому повысит производительность в экономике США на 5%. В основном это будет вызвано экономией времени на дорогу в офис. Еще одним следствием перехода на удаленку ученые назвали сокращение потребительских расходов в центрах крупнейших городах по крайней мере на 5-10% по сравнению с довирусными. «Переход к работе из дома также будет иметь очень неравномерные географические последствия — благосостояние таких городов, как Сан-Франциско, с высоким уровнем внутренних поездок, уменьшится», — говорится в документе.

Ученые отметили, что компании по всему миру продолжают объявлять о переходе на удаленку, избавляясь от офисных площадей в центре городов. К примеру, банк HSBC объявил о сдаче в аренду этажа в своей штаб-квартире в Лондоне, а Twitter разрешил сотрудникам работать из дома постоянно.

Когда-то удаленная работа могла быть «убийцей» карьеры: многолетнее исследование, проведенное правительством Великобритании до пандемии, показало, что у людей, которые не присутствуют в офисе, гораздо меньше шансов получить продвижение по службе. Новое исследование изменило эти стереотипы. Технологические инновации, инвестиции и сохраняющиеся страхи перед толпой и заражением будут укреплять рабочие механизмы, говорится в документе.

Но авторы исследования подчеркивают, что преимущества удаленки будут распределены непропорционально — большая их часть достанется людям с хорошим образованием и высоким доходом. Новый опыт усугубит экономические и расовые разногласия в США, учитывая, что многие низкооплачиваемые работы — в сфере приготовлении пищи и других важных отраслях — нельзя выполнять удаленно, и занятые в них работники подвергаются большему риску заражения COVID-19.

Minval.az