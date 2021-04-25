В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 1541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 2245 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье, 25 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 313006 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 279179 человек благополучно прошли лечение, 4371 пациент клиник скончался.

Лечение 29456 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3189536 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11492 — за минувшие сутки.

Minval.az