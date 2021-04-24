TƏBİB прокомментировал заявление министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова об аресте главного врача Зыхской модульной больницы МЧС Имрана Агаева.

В заявлении говорится, что между TƏBİB и Министерством по чрезвычайным ситуациям или его больницей не было подписано никаких соглашений, сообщает Qafqazinfo.

«Больница находится в ведении Медицинской службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, и не может быть речи о каком-либо вмешательстве или контроле со стороны TƏBİB в отношении деятельности главного врача и персонала больницы».

В заявлении отмечается, что TƏBİB неоднократно обращался к общественности с просьбой информировать правоохранительные органы в случае возникновения каких-либо негативных ситуаций:

«Кроме того, мы приняли определенные меры по выявлению медицинских работников, допустивших недостатки в своей деятельности. Лица, допустившие проступки и занимавшиеся противоправной деятельностью, были уволены с занимаемых должностей, сменились руководители многих медицинских учреждений.

В дальнейшем TƏBİB будет серьезно бороться в этом направлении, и вместе с правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры против тех, кто совершает негативные действия, независимо от их личности.

Отметим, Кямаледдин Гейдаров в своем заявлении сказал, что Имран Агаев не был сотрудником МЧС, а задержанный главный врач и другие сотрудники работали по контракту с TƏBİB.

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