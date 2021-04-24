В британском городе Ковентри состоялся баннерный флешмоб с лозунгом «Освободите нас от мин, Карабах — это Азербайджан». Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Местным жителям также были розданы информационные лифлеты о том, что Карабах является исторической азербайджанской землей и что освобожденные от оккупации территории заминированы.

Кроме того, члены организации «Natavan Group», действующей в Великобритании, и активисты азербайджанской общины в Лондоне распространили среди местного населения информационные бюллетени, рассказывающие о том, что Армения не предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Параллельно этому в центральных районах города, на автобусных остановках размещена информация, вывешены информационные баннеры.

В столице Швеции Стокгольме организации «SAF», «За Азербайджан» и «Общество культуры Карабах» провели акцию протеста против невыдачи Арменией карт минных полей.

Лозунг «Армения не предоставляет карту заминированных территорий» прозвучал на митинге перед Сергельсторгом. В связи с ограничениями из-за пандемии протесты проводились в индивидуальном порядке.

В то же время, «SAF» направил заявление Министерству иностранных дел Швеции. В заявлении отмечается, что из-за заложенных армянскими вооруженными силами мин на освобожденных территориях Азербайджана погибают и получают ранения гражданские лица и военнослужащие.

Культурный центр азербайджанцев Мюнхена в Германии провел тихую акцию протеста перед национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и парламентом Баварии.

Акция проводится с тем, чтобы выразить порицание в связи с непредоставлением Арменией карт минных полей, установленных ею на деоккупированных территориях Азербайджана.

Участники акции потребовали от правительства Армении предоставить карты заминированных территорий.

Также по инициативе Ассоциации культуры Азербайджана (ACAF), действующей во французском городе Нант, была организована акция в знак протеста против того, что Армения не предоставляет Азербайджану карты минных полей.

В акции приняли активное участие учащиеся азербайджанской школы «Карабах», функционирующей в городе Нант. Акция с требованием «Мы хотим карты наших заминированных территорий!» была проведена перед зданием мэрии и в других частях Нанта.

Этим азербайджанские школьники обратили внимание на то, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право и право этнических азербайджанцев вернуться на родные земли и жить в своих домах.

Культурный центр азербайджанцев Мюнхена в Германии провел тихую акцию протеста перед национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и парламентом Баварии.

Акция проводится с тем, чтобы выразить порицание в связи с непредоставлением Арменией карт минных полей, установленных ею на деоккупированных территориях Азербайджана.

Участники акции потребовали от правительства Армении предоставить карты заминированных территорий.

Также по инициативе Ассоциации культуры Азербайджана (ACAF), действующей во французском городе Нант, была организована акция в знак протеста против того, что Армения не предоставляет Азербайджану карты минных полей.

В акции приняли активное участие учащиеся азербайджанской школы «Карабах», функционирующей в городе Нант. Акция с требованием «Мы хотим карты наших заминированных территорий!» была проведена перед зданием мэрии и в других частях Нанта.

Этим азербайджанские школьники обратили внимание на то, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право и право этнических азербайджанцев вернуться на родные земли и жить в своих домах.

Minval.az