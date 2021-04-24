Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров прокомментировал арест главного врача госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС Имрана Агаева.

Гейдаров сообщил сайту unikal.org, что задержанный медик не был сотрудником МЧС:

«Он не наш сотрудник. Арестованный главный врач и его сотрудники работали по договору с TƏBİB. Откуда у нас деньги, чтобы их финансировать? Данная модульная больница финансируется государством».

Министр также отметил, что у коррупционеров не бывает возрастных ограничений. «Те, у кого коррупция в крови, ею и занимаются», — отметил он.

Minval.az