В Азербайджане за растрату вакцины арестован один человек, наказаны две медсестры. Как сообщили в Генпрокуратуре, в некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей появились видео, на которых медсестра во время процесса вакцинации создает видимость, что делает прививку гражданину, а на самом деле тратит впустую вакцину, не вводя ее.

Было установлено, что незаконные действия допустили медсестры больницы №14 Керимова Тебессум Гуммат гызы и Мамедъярова Судаба Ахмедшах гызы, которые проводили вакцинацию в школе номер 26 Хатаинского района города Баку.

Так, на основании незаконного предложения обратившегося за прививкой лица — Гезалова Самира Ариф оглу, медсестра сделала видимость, что ввела инъекцию, растратив купленную за счет государства вакцину не по назначению.

В отношении указанных лиц начато производство об административном правонарушении по статьям 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках, дело направлено в суд для рассмотрения.

Согласно решению Хазарского районного суда, Самиру Гезалову применен административный арест сроком на 30 суток, Судабе Мамедъяровой назначено 200 часов общественных работ, а Тебессум Керимовой — штраф в размере 400 манатов.

Minval.az