Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ошибся в своей колонке «Невыученные уроки истории», опубликованной на сайте РИА Новости. Внимание на это обратила «Медуза».

Колонка Медведева посвящена ухудшению отношений между Россией и США. Работа чиновника начинается с эпиграфа, который оформили как цитату из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. Она выглядит так: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом». Эти же слова Медведев привел в своем твиттере.

Журналисты заметили, что в трактате «Искусство войны» Сунь Цзы не писал этой фразы, а приведенные Медведевым слова принадлежат переводчику Николаю Конраду. Они есть в предисловии к трактату.

Слова Конрада китайскому стратегу приписывает не только Медведев. Цитатой Сунь Цзы его фраза была названа в том числе и на сайте издательства «Эксмо» в подборке афоризмов из «Искусства войны». Сейчас в этом материале слов Конрада нет.

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