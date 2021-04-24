Отозвана посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Ханым Мухаммед гызы Ибрагимова.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
Отозвана посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Ханым Мухаммед гызы Ибрагимова.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/04/24 12:08
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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