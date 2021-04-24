Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Муганлы Агдамского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Муганлы Агдамского района.
Дата: 2021/04/24 10:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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