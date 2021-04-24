Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в своей статье, опубликованной в газете US Defense One, отметил, что Армения отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, в статье отмечается, что несмотря на то, что с тех пор, как Азербайджан и Армения достигли соглашения после Отечественной войны, прошли месяцы, армянская сторона по-прежнему отказывается предоставлять эти карты, что приводит к гибели мирных жителей.

С ноября 2020 года 20 азербайджанских мирных жителей и сотрудников различных структур погибли и 85 получили ранения в результате разрывов мин в Нагорном Карабахе. Посол отметил, что большинство погибших были вынужденными переселенцами, которые с нетерпением ждали возвращения на родину, пишет АПА.

Э. Сулейманов пишет, что молчание международного сообщества позволяет Армении не передавать карты минных полей. В этой связи, отмечает он, президент США Джо Байден и его администрация должны убедить политическое и военное руководство Армении предоставить карты. Угроза жизни гражданского населения препятствует экономическому развитию, прочному миру и возвращению беженцев, отмечается в статье.

Minval.az