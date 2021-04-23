Определены кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Членов ЦИК выберет Милли Меджлис.
Кандидаты в члены ЦИК от партии, представляющей большинство в Милли Меджлисе, — партии «Ени Азербайджан»:
Мазахир Панахов
Ровзат Гасымов
Гусейн Пашаев
Шаитдин Алиев
Рамиз Ибрагимов
Валида Кязымова
Сураддин Гумбатов (резерв)
Кандидатами в члены ЦИК от независимых депутатов Милли Меджлиса:
Айдын Мурадов (резерв)
Ильхам Мамедов
Низами Надирханлы
Фуад Джавадов
Габиль Оруджев
Арифа Мухтарова (согласовано с оппозицией)
Наиля Аскерова (согласовано с ПЕА)
Кандидаты в члены ЦИК от политических партий, представленных в парламенте в меньшинстве:
Партия Великого Возрождения – Бахшеиш Аскеров
Партия «Ана Вэтэн» — Этибар Гулиев
Партия Единого Народного Фронта Азербайджана – Микаил Рагимли
Партия Гражданского единства – Алмас Гахраманлы
Партия демократических реформ Азербайджана (согласовано с Партией Гражданской единства) – Тофиг Гасанов
Партия ReAL – Метин Рагимли.