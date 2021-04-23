Определены кандидаты в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Членов ЦИК выберет Милли Меджлис.

Кандидаты в члены ЦИК от партии, представляющей большинство в Милли Меджлисе, — партии «Ени Азербайджан»:

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Валида Кязымова

Сураддин Гумбатов (резерв)

Кандидатами в члены ЦИК от независимых депутатов Милли Меджлиса:

Айдын Мурадов (резерв)

Ильхам Мамедов

Низами Надирханлы

Фуад Джавадов

Габиль Оруджев

Арифа Мухтарова (согласовано с оппозицией)

Наиля Аскерова (согласовано с ПЕА)

Кандидаты в члены ЦИК от политических партий, представленных в парламенте в меньшинстве:

Партия Великого Возрождения – Бахшеиш Аскеров

Партия «Ана Вэтэн» — Этибар Гулиев

Партия Единого Народного Фронта Азербайджана – Микаил Рагимли

Партия Гражданского единства – Алмас Гахраманлы

Партия демократических реформ Азербайджана (согласовано с Партией Гражданской единства) – Тофиг Гасанов

Партия ReAL – Метин Рагимли.

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