23 апреля, по случаю Всемирного дня книги и авторского права, стартует проект «Час чтения» для школьников, организованный «Nar» совместно с Бакинским Книжным Центром при поддержке Министерства образования. Основная цель проекта — просвещать студентов в период пандемии и способствовать продуктивному времяпровождению, развивая привычку к чтению. В рамках проекта известные деятели литературы и искусства Азербайджана прочтут детям отрывки из различных литературных произведений через платформу «Zoom».

Народный писатель Чингиз Абдуллаев, первый гость «Часа чтения», расскажет о важности чтения, роли книги в формировании мировоззрения молодежи, а также поделится со слушателями любимыми книгами. Для того, чтобы присоединиться к онлайн-встрече, которая состоится 24 апреля в 12:00 перейдите по этой ссылке.

Отметим, что «Часе чтения», который продлится месяц начиная с 24 апреля, наряду с Чингизом Абдуллаевым, каждую субботу можно будет услышать таких чтецов, как Зульфия Ханбабаева, Наргиз Джалилова и Джейхун Али. Информацию о расписании и книгах которые будут представлены в проекте, также прямые трансляции встреч можно найти на официальной странице «Nar» в «Facebook».

Подробную информацию о социальных проектах «Nar», направленных на развитие науки и образования, можно найти на сайте nar.az.

Minval.az