В Азербайджане выявлено еще 1809 случаев заражения коронавирусом, 2191 человек вылечился, 33 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 309 789 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

274 766 человек вылечились, 4 307 скончались, число активных больных — 30 716.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 164 974 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки проведено 11 097 тестов на коронавирус.

Minval.az