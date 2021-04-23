Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом (COVID-19) в специальных амбулаторных медпунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты надбавок продлен до 1 июня. Раньше этот срок был установлен до 31 марта.

Отметим, что к зарплате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом (COVID-19) в специальных амбулаторных медпунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, начисляется срочная надбавка в 3-кратном размере их месячного (тарифного) оклада.

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