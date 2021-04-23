Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам в связи с подачей заявлений и экзаменами в вузы и ссузы.

«Государственный экзаменационный центр в ближайшее время начнет прием заявлений и приемные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения. В связи с этим рекомендуем абитуриентам привести свои документы в порядок.

Среди участников выпускных экзаменов, проведенных до сегодняшнего дня, были учащиеся, у которых истек срок действия удостоверения личности.

Доводим до сведения, что абитуриенты, у которых срок действия удостоверения личности истек до 1 января 2021 года, должны обновить свои документы, обратившись в соответствующие учреждения для подачи заявлений и участия во вступительных экзаменах», — говорится в информации ГЭЦ.

Minval.az