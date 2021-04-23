В Губинском районе сдан в пользование приют для бродячих животных.

Приют под названием «Верный друг» построен вне райцентра.

В открытии приюта приняли участие глава ИВ Губинского района Зияддин Алиев, председатель городского муниципалитета Хумай Мамедова, представитель общественного объединения «Защита животных Азербайджана» Фарид Мансуров, временный поверенный в делах Израиля в Азербайджане Дорон Пеер и журналисты, пишет Report.

Уличные собаки были доставлены в приют и привиты от бешенства и других заболеваний, кроме того они прошли стерилизацию.

Наряду с собаками, в приюте предусмотрен уход за больными лошадьми и другими животными, созданы условия для этого.

В действующей в центре клинике работают ветеринар и медперсонал для лечения и обследования животных.

В приют уже доставлены 20 бродячих собак, о которых здесь будут заботиться.

Minval.az