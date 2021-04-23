22 мая сотрудниками правоохранительных органов были проведены аресты, которые вероятнее всего, войдут в историю под громким названием «Дело врачей».

Первой ласточкой стал директор «Ени клиника» Парвиз Аббасов. Генпрокуратура установила, что он, войдя в сговор с другими должностными лицами, брал у родных больных коронавирусом взятки в обмен на размещение больных в клинике, при посредничестве своих знакомых — Гусейнова Эвеза Энвер оглу, Мирзоева Самира Ганает оглу, Алиевой Вусали Фирудин гызы, которы брали взятки в размере 3000-3500 манатов в обмен на стационарное лечение ковидных больных. Затем эта собранная сумма делилась между Аббасовым и посредниками.

По факту в отношении Аббасова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении соучастников незаконных действий Аббасова – Эвеза Гусейнова и Вусали Алиевой возбуждено уголовное дело по статье 32.5,311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору), они задержаны.

Отметим, что на открытии «Ени клиника» 28 марта 2020 лично присутствовал президент Ильхам Алиев. Именно в марте прошлого года коронавирус начал в Азербайджане свою «пляску смерти», и клиника, открытая лично президентом, стала первым специализированным медучреждением для лечения больных COVID-19.

Зыхская больница модульного типа Медицинского центра МЧС также была открыта Ильхамом и Мехрибан Алиевыми, и в ходе открытия первые лица государства выразили надежду на то, что людям в этом лечебном учреждении будет оказана помощь. За счет государства, естественно. Но главврач и его подельники решили иначе.

Как было установлено Генпрокуратурой, главврач Зыхской больницы модульного типа Медицинского центра МЧС Имран Агаев, не мудрствуя лукаво, работал по четко отработанному сценарию: войдя в сговор с сотрудниками регистратуры медучреждения — Оруджевым Гулу Ильгар оглу и Иманлы Талехом Мовламерди оглу, И. Агаев брал взятки за размещение в больнице больных коронавирусом, а также взамен на предоставление пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Медик впоследствии делил полученные денежные средства со своими посредниками. Главврач и его подельники также брали взятки за размещение ковидных больных в 15-м корпусе медучреждения, который считается «VIP-корпусом».

По факту в отношении Агаева Имрана и Талеха Иманлы возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и другим статьям, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Гули Оруджев задержан в качестве подозреваемого в совершении тех же незаконных действий.

Коррупция в медицине – пожалуй, самое позорное бельмо на глазах государства. Любой гражданин страны знает, что бесплатный сыр только в мышеловке, а потому и не верит в термин халява. Возможно, где-то она и есть, халява эта, но когда речь идет об экстренных случаях, то человек готов выложить любые деньги, только бы спасти жизнь. И самое ужасное, что торгово-рыночные отношения между врачами и пациентами давно уже считаются нормой. Есть деньги – лечись. Нет денег – ложись и умирай. Всем было известно, кому надо было «дать на лапу» и сколько, в какую больницу принимают за более скромное вознаграждение, чем, скажем, в Центр Клинической Медицины №1 (Семашко). Причем, жалобы, письма в Минздрав и прочие законные методы борьбы приводили к нулевому результату. Да и на жалобщика в таких случаях смотрели не как на пациента с больным желудком (сердцем, печенью – не суть важно), а как на человека, больного на «всю голову», заранее смакуя подробности того, что в Минздраве сделают с его письмом и где оно окажется.

С приходом социальных сетей в нашу жизнь ситуация изменилась к лучшему, появилась долгожданная гласность, в результате которой сотрудники СМИ (и сотрудники соответствующих органов в том числе) смогли черпать информацию непосредственно от жалобщиков, вещающих о беспределе, творящемся в сфере отечественной медицины. Благодаря таким постам и комментариям, размещенным во всеобщем открытом доступе, сотрудники правоохранительных органов имеют возможность апеллировать конкретными фактами, найти пострадавших и свидетелей. Ну и спокойно вычислить и наказать виновника.

Вероятнее всего, в задержании вышеобозначенных медиков за взятки в ковидных госпиталях, немалую заслугу сыграли не только осведомленность и оперативность сотрудников Генпрокуратуры и МВД, но и соцсети, в которых давно уже ходили разговоры на тему взяточничества врачей в ковидное время. И, кстати, больше всего жалоб приходилось на долю именно вышеуказанных медицинских учреждений.

Еще в 2017 году Минздрав решил усиленно бороться с коррупцией. Руководством Минздрава были подписаны документы об усилении контроля в разных направлениях, о чем естественно тут же отчитались в СМИ. Конечно же, читатели поверили в «ветер перемен», но вот только снова зря.

Согласно информации неправительственной организации «Фонд по борьбе с коррупцией», медицина в Азербайджане считается самой коррумпированной сферой и держит лидирующее первое место. Дале следует соцзащита, затем – органы Исполнительной власти.

А теперь вернемся к арестованным главврачам, в отношении которых очень хочется сказать более четко и жестко: эпидемия коронавируса в стране – это форс-мажор. Это своеобразное «военное положение», если угодно, это время страха, уныния, паники и, естественно, надежды. И если мы молились за солдат и офицеров, рискующих жизнью на фронте во время освободительной 44-днейной войны, то на ковидном фронте мы молимся за врачей, также рискующих собственной жизнью в борьбе со страшной эпидемией во имя спасения нас, пациентов.

Мы не зря упомянули в самом начале заметки о том, что задержания взяточников в белых халатах можно назвать «Делом врачей», ибо в истории одноименный процесс уже был, но только он был сфабрикован палаческой командой параноика Сталина (кстати, незадолго до его смерти) против врачей еврейского происхождения. Но сам процесс запомнился жестокой расправой над невинными, и «Дело врачей» считалось одним из самых позорных страниц преступного сталинского режима.

В азербайджанском «Деле врачей» позорным должен быть именно факт того, что люди эти, дававшие клятву Гиппократа, требовали мзды с пациентов, находящихся на грани между жизнью и смертью. И наказание за подобное преступление должно быть гораздо более суровым.

P.S. Ежедневно Оперштаб публикует статистику смертей от коронавирса. Вчера их было 39. И кто знает… Может быть, среди этих умерших были и те, у кого не нашлось денег для взятки Пярвизу Аббасову и Имрану Агаеву?

Яна Мадатова

Minval.az