«Мы становимся свидетелями деморализации сотрудников полиции и служб безопасности».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Гудрат Гасангулиев, передает АПА.

Он отметил, что рост преступности непосредственно связан с бедностью и сказал, что недавно было внесено изменение в законодательство в связи с повышением зарплаты сотрудников органов прокуратуры:

«Нужно повысить зарплату и сотрудникам органов полиции, как минимум в 2 раза. В ближайшее время будет начата работа по формированию бюджета. Наверное, соответствующие государственные органы учтут это. Потому что органы полиции являются одной из структур, получающих самую низкую зарплату в стране, а многие нежелательные явления обусловлены низкой зарплатой».

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