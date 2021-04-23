«На сегодняшний день обеспечены работой около 700 участников войны», заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Джамаладдин Гулиев в программе «Социальный час», транслируемой на странице Министерства труда и социальной защиты населения в Facebook.

По его словам, эта цифра постоянно растет: «Участники войны обеспечиваются работой и привлекаются к программам самозанятости. Участники войны, семьи шехидов привлекаются к участию в мероприятиях по содействию занятости».

Minval.az