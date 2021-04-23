Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры на протяжении тысячелетий, а в 2010 году ЮНЕСКО внесла их в список нематериального культурного наследия человечества, говорится в репортаже телеканала Euronews.

Традиционные азербайджанские ковры имеют плотную текстуру, а узоры характерны для разных регионов, где практикуется это искусство.

Первый в мире музей ковра находится в Баку. Здесь выставлены изысканные ковры, а хрупкие экспонаты находятся в хранилищах с климат-контролем для их защиты.

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