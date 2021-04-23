Члены делегации, представляющие Грузию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), открыто выразили позицию официального Тбилиси, проголосовав по проекту резолюции, представленному армянскими депутатами по так называемому «возвращению армянских пленных». Об этом заявил депутат парламента Фазиль Мустафа, сообщает Minval.az.

По словам парламентария, подходить к этому вопросу как к личной позиции группы грузинских депутатов неправильно: «Это следует рассматривать как продолжение недостойного поведения президента Грузии, когда она с гордостью делилась в соцсетях фотографией горы Агры Даг, которую нарисовал ее армянский коллега в книге почетных гостей в ее резиденции. Она не постеснялась продемонстрировать поддержку территориальных претензий армян к огромной Турции.

Несомненно, такое поведение Грузии по отношению к Азербайджану стимулируется некоторыми являющимися защитниками Армении странами Запада, и если мы проанализируем это подробнее, то увидим, что такое поведение не в интересах самой Грузии. Нет необходимости объяснять последствия потери Грузией поддержки таких стран, как Турция и Азербайджан.

Какие меры нам надо принять в первую очередь в отношении предательства со стороны Грузии? Вместе с Турцией мы должны открыто поддерживать позицию России по Грузии на международной арене. Мы должны игнорировать термин «оккупированные территории» Грузии на международной платформе и воздерживаться от использования этого термина. В экономической сфере мы должны вместе с Турцией подумать о некоторых «исправительных» шагах в отношении Грузии», — подчеркнул Фазиль Мустафа.

Он также предложил как можно скорее спроектировать на горе Агры Даг турецкий и азербайджанский флаги, чтобы Саломе и армяне могли лицезреть эту великолепную картину.

Депутат отметил, что официальный Тбилиси проявил предательское отношение, ее представители в ПАСЕ вместе с армянами проявили особое рвение в вопросах против Азербайджана, а также проявили неуважение в вопросе горы Агры Даг, который является болезненной темой для братской Турции:

«Ответ должен последовать обязательно. Конечно, мы должны сделать это, не нарушая добрососедские отношения и международное право. Ударив «железным кулаком» по голове оккупантов и фашистов армян, мы хоть немного вернули их к реальности, теперь надо время от времени поднимать этот кулак, пусть даже издали, чтобы его видели другие лица с недобрыми намерениями. Наш «железный кулак» вместе с османской пощечиной — это отдельный «исправительный» инструмент».

Minval.az