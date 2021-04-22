Сегодня празднует свой юбилей российский историк-медиевист, кавказовед, правовед-процессуалист, публицист Олег Юрьевич Кузнецов, большой друг Азербайджана.

Вот уже много лет Олег Юрьевич разоблачает мифы о «Великой Армении» и «армянском геноциде» и щекочет нервы своей правдой недружелюбным соседям.

Олег Кузнецов поддерживал позицию Азербайджана и в ходе 44-дневной войны, во весь голос вещая миру правду о наших исторических территориях.

Издание Minval.az от души поздравляет Олега Юрьевича Кузнецова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бесконечного счастья и знаменитого кавказского долголетия!

Minval.az