Вчера в социальной сети Фейсбук блогер Фархад Ашурбейли распространил шокирующий пост с призывом о помощи голодающим лошадям Центра национальных конных игр в Шеки, находящемся на балансе Министерства культуры. Хотя на самом деле слово «баланс» после просмотра жутких фото просто неуместен. В посте был указан телефон Талеха Мустафаева, арендующего помещение в вышеупомянутом Центре. Т. Мустафаев также опубликовал под постом свое сообщение, адресованное читателям:

«Друзья! 35 голов государственных лошадей от безразличия властей гибнут. Кормов нет. Еле-еле перезимовали, но корма закончились. Кобыл почти всех абортировали. Молодняк прошлого года, оставшийся в живых, сейчас в ужасном состоянии. В этом году выжеребки, можно сказать, не было вообще. Ежедневный рацион лошадей в этом состоянии вместе с витаминами составляет в среднем 10 манат. Министерству безразлична судьба лошадей. Лошадей уже давно не кормят. Погибло более 50% поголовья», — говорилось в сообщении Т. Мустафаева.

Пост с призывом о помощи сопровождался фотографиями изможденных, голодающих лошадей, при одном только взгляде на которых сердце разрывается от боли.

Но самое интересное, что среди этих лошадей были и представители пород, которыми гордится Азербайджан. Судя по фотографиям среди изможденных голодом животных есть представители редких и ценных в Азербайджане пород, таких как дильбаз и карабахские скакуны, численность которых под угрозой исчезновения.

В течение суток призыв о помощи набрал огромное количество комментариев и перепостов. Люди, шокированные страшным зрелищем умирающих от голода животных, предлагали посильную финансовую помощь и волонтерские услуги. Разлетевшаяся по сети информация все-таки достигла главной цели: сегодня Т. Мустафаев написал, что благодаря общественном резонансу ему позвонили и из IDEA, и из депутатского корпуса, и еще из нескольких высокопоставленных структур. Звонившие пообещали взять дело под личный контроль.

Сотрудник издания Minval.az связался с Т. Мустафаевым, и он рассказал, что директор Центра неоднократно обращался с вопросом кормления и содержания животных в Минкульт, но безрезультатно. Все дело в том, что до разделения Минкульта в 2018 году этот центр назывался «Республиканский центр конного туризма при Министерстве культуры и туризма», а после разделения был переименован в «Центр национальных конных игр» при Министерстве культуры. На этом переименовании все и закончилось. О Центре забыли и наступили тяжелые времена. А ведь до разделения структуры и финансировали постоянно, и чемпионаты проходили. В том числе и розыгрыш кубка Президента по национальным видам конного спорта. А сейчас все словно в другой реальности: и обслуживающий персонал сидит без дотаций, и животные гибнут от голода.

На данный момент в конюшне осталось 35 голов лошадей из 60, каждую неделю животные умирают, и никто не может им помочь. Нужны медикаменты, специализированные корма, но всего этого нет.

Т. Мустафаев выразил благодарность всем, кто откликнулся на его призыв и помог, чем мог. Но пост по-прежнему активен, так как все ждут радостных позитивных новостей. Кроме того, немалая доля скепсиса тоже имеет место быть: в Министерстве культуры сотруднику «Минвала» заявили, что денег на содержание животных выделено не было. Как и каким образом мог быть обойден Центр, находящийся на госбалансе? А может быть, деньги все-таки были выделены, но до назначения попросту не дошли?

Мы искренне надеемся, что этим вопросом займутся соответствующие органы с целью выяснения истинных причин равнодушия и преступной халатности чиновников, приведших к такой страшной трагедии.

Яна Мадатова

Minval.az