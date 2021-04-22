В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, но в отличие от прошлых дней он сегодня носит локальный характер.

Согласно очередному мониторингу, проведенному специалистами Национальной службы гидрометеорологии, причиной пыльной погоды является подъем пылевых масс, образовавшихся на производственных площадях и на поверхности почвы, в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра до 15-20, а местами 23-27 м/с.

По данным автоматических мониторинговых станций, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1.6 раза.

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