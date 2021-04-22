Накануне армянские СМИ сообщили о том, что лидера армянских сепаратистов Араика Арутюняна «срочно» вызвали в Москву. При этом издание «Грапарак» со ссылкой на собственный источник сообщает, что главаря сепаратистов вызвали в Москву для конкретной «обработки», так как спецслужбы РФ обеспокоены тем, что Арутюнян покорно подчиняется властям Армении, и потому попробуют его «привести в чувство».

«Нам сказали, что его не могут принять официально, однако находящийся с частным визитом в Москве Арутюнян встретится с представителями спецслужб, и ему дадут понять, что выполнение каждого пожелания-приказа Пашиняна отнюдь не в интересах Карабаха. Как передают наши источники, Арутюнян скован, поскольку находится в финансовой зависимости от властей Армении. Речь идет особенно о выделяемых на жилищное строительство средствах», — сообщает «Грапарак».

В свою очередь т.н. «пресс-секретарь» Арутюняна Лусине Аванесян воздержалась от подробностей повестки дня частного визита.

Кстати, следует отметить, что 24 ноября 2020 года Арутюнян также с «частным» визитом находился в Москве, при этом тема обсуждений и переговоров в то время так и осталась не обнародованной.

Любопытен тот факт, что Арутюняна, если верить сообщениям армянских СМИ, срочно вызвали в Москву, хотя в наше время соответствующие «инструкции» можно было бы

довести до его внимания при посредничестве того же Рустама Мурадова, командующего российским миротворческим контингентом, размещенным в Нагорном Карабахе. Либо же посредством т.н. засекреченной аппаратуры связи (ЗАС), которая может обеспечить безопасность любых телефонных переговоров, не опасаясь «прослушки».

«Приглашая Арутюняна в Москву, тем самым Кремль посылает месседж официальному Баку, мол, армянские сепаратисты и их лидер контролируются со стороны России», — прокомментировал ситуацию Minval.az руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

По его словам, если Москва использовала бы в качестве посредника того же Мурадова, либо переговорила с Арутюняном посредством ЗАС, то это вряд ли можно было расценить в качестве месседжа Кремля.

«А так, пригласив лидера сепаратистов к себе, общественности Азербайджана дают понять, что армянских сепаратистов контролирует и инструктирует Россия, а не Ереван», — пояснил он.

Политолог напомнил о том, что в последнее время в Азербайджане больше всего раздражение вызвало сообщение о проведении российскими миротворцами подготовки к предстоящему 9 мая парада победы на территории Ходжалинского аэропорта. И общественность страны в первую очередь беспокоит то, что вопрос проведения парада возможно не был согласован с официальным Баку. При этом, по словам нашего собеседника, в экспертных кругах звучат альтернативные предложения, одним из которых является обязательное участие на параде азербайджанских военнослужащих. В противном случае Азербайджан может провести парад совместно с турецкими военнослужащими в городе Шуша, отметил он.

«Полагаю, в самой России осознают, что ситуация становится напряженной в связи ожидаемым парадом. И, возможно, в Москве сочли необходимым провести с Арутюняном обмен мнениями в этом вопросе», — предположил Э. Шахиноглу, добавив, что, вероятно, с Арутюняном встретятся представители Минобороны и военной разведки России.

«С Арутюняном будут встречаться представители определенного звена этих структур, которые проинструктируют лидера сепаратистов, как он должен действовать, возвратившись из Москвы.

Фактически, после 10 ноября карабахские сепаратисты находятся в подчинении России. Можно сказать, что они уже не связаны с Ереваном, как это было прежде. А мы, в свою очередь, должны поинтересоваться у той же России, с чем все это связано. Но как мы видим, Россия не спешит отвечать на эти и другие вопросы Баку», — продолжил Э.Шахиноглу.

По мнению нашего собеседника, в происходящее должен вмешаться азербайджанский МИД.

«Общественность Азербайджана должна быть проинформирована о том, что происходит. МИД должен пригласить посла России и потребовать от него разъяснений. Но мы этого не видим.

Кроме того, распространяются различные слухи, а Арутюняна уже во второй раз вызывают в российскую столицу? Что за вопросы с ним обсуждают? Все это должно серьезно обеспокоить официальные структуры Азербайджана. Российских миротворцев не для этого пригласили в Карабах, чтобы происходили подобные провокации. И в прошлом у нас возникали вопросы, касающиеся азербайджано-российских отношений, однако после размещения российских миротворцев в Карабахе, количество вопросов резко увеличилось. А с чем это связано? С тем, что возросло количество провокаций со стороны России. В Москве должны осознать, что подобные вопросы негативно отразятся на азербайджано-российских отношениях», — подчеркнул наш собеседник.

При этом политолог обратил внимание на то, как спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран СНГ в Санкт-Петербурге заявляла, что Москва приветствует желание Азербайджана довести сотрудничество между странами до уровня «стратегического союзника».

«А разве кто-либо из официальных лиц Азербайджана упоминал Россию в качестве «стратегического союзника»? Обычно мы называем Россию нашим «стратегическим партнером». Кроме того, имея столько вопросов к России, связанных с ее планами возродить армянскую армию, с применением ОТРК «Искандер-М» в ходе войны, то о каком стратегическом союзе может идти речь? Лично я даже против упоминания выражения «стратегический партнер». Россия для нас не более чем государство–партнер. Мы должны серьезно отнестись ко всему этому, и потребовать от Москвы объяснений. Если не поднимем все эти вопросы перед российской стороной, количество провокаций будет только увеличиваться», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az