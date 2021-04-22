Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана проводит расследование в отношении ООО VOLT AZƏRBAYCAN по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Госслужба.

В связи с пандемией коронавируса выросла потребность в определенных сферах услуг, в том числе и курьерских, и в этой области начали функционировать новые субъекты рынка, что привело к росту конкуренции.

Учитывая это, госслужба усилила контроль над данной сферой для сохранения здоровой конкуренции на рынке курьерских услуг.

Ведомство сообщает, что в ходе расследования были выявлены признаки недобросовестной конкуренции на рынке услуг доставки, влияющие на принятие и выполнение экономических решений для получения необоснованного преимущества над конкурентами.

Minval.az