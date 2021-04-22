Профессиональные клинические психологи и психотерапевты, приехавшие по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Турции в Азербайджан, совместно со специалистами МЧС продолжают психологическую реабилитацию азербайджанских граждан, пострадавших в результате Отечественной войны.

Наряду с Баку психологическая реабилитация граждан, пострадавших от войны и армянского террора, началась 5 апреля в Лянкяране, а 12 апреля – в Габале, с участием турецких психологов.

Отметим, что ранее МЧС оказывало психологическую помощь в Гяндже и Барде. Всего проведено 3305 сеансов психологической помощи для 1576 человек, в том числе примерно для 130 детей и подростков. В северо-западном регионе проведено более 130 сеансов для 80 граждан, в том числе 2 детей. В настоящее время психологическая помощь оказывается в Баку, Лянкяране и Габале.

Minval.az