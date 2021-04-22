«Лица с положительным результатом теста ПЦР должны самоизолироваться в домашних условиях в течение 2 недель. Таким образом они не заражают окружающих людей вирусом, в то же время предотвращается осложнение заболевания». Об этом АПА сообщил сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде.

По его словам, пациенты, перенесшие заболевание бессимптомно (без клинических признаков), должны находиться под наблюдением врача в домашних условиях. Лечение не назначается лицам, чей тест оказался положительным и нет клинических лабораторных изменений:

«К каждому пациенту нужно подходить индивидуально. Возраст больного, его заболевания, степень тяжести заболевания и прочее обязательно нужно учитывать. Продолжительность лечения может варьироваться в зависимости от степени тяжести заболевания и других имеющихся заболеваний. В среднем длительность лечения составляет 2 недели. У тяжелобольных этот период может затянуться. Как я отметил выше, лечение не назначается людям, у которых болезнь протекает бессимптомно. Эти люди должны изолировать себя только в течение 2 недель в домашних условиях».

Minval.az