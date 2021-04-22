За взяточничество арестован председатель Медико-социальной экспертной комиссии №7 при Минтруда Орудж Мамедов, сообщает генпрокуратура.
За взяточничество арестован председатель Медико-социальной экспертной комиссии №7 при Минтруда Орудж Мамедов, сообщает генпрокуратура.
Дата: 2021/04/22 12:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
56
23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
22 апреля на территории поселка Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.
Профессиональные клинические психологи и психотерапевты, приехавшие по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Турции в Азербайджан,
Госкомтаможни Азербайджана сообщает о проведенной операции по изъятию крупной партии наркотиков на юге страны.
»В Мингячевирском водохранилище применен режим в связи с запасом воды и контролируется каждый кубометр».
«Лица с положительным результатом теста ПЦР должны самоизолироваться в домашних условиях в течение 2 недель.
Заявление госпогранслужбы Азербайджана
Сеть супермаркетов Bravo извинилась за ошибку, допущенную в одном из филиалов, связанную с праздником Рамазан.
Умер академик, доктор физико-математических наук Хатам Гулиев.