Сеть супермаркетов Bravo извинилась за ошибку, допущенную в одном из филиалов, связанную с праздником Рамазан.

Компания “Bravo Supermarket Azərbaycan” выступила с заявлением по этому поводу:

«Мы искренне приносим извинения всем, чьи чувства были задеты в результате технической ошибки в одном из наших филиалов. Ошибка, допущенная по неосторожности, была немедленно устранена».

Отметим, что в соцсетях распространилась фотография со стендом из супермаркета Bravo с алкогольной продукцией и вывеской «Особые предложения в месяц Рамазан».

Minval.az