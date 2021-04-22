«Мы также видели эти кадры в социальных сетях, как и большинство людей. Помещение, в котором были записаны кадры, находится не в университете. У Миралямова есть и другие должности».

Об этом Report сообщил директор департамента по связям с общественностью и маркетинга Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Бахруз Назаров, комментируя видеокадры завкафедры Гусейнбалы Миралямова.

Пресс-секретарь сообщил, что после распространения кадров Гусейнбала Миралямов был освобожден от должности заведующего кафедрой «Нефть, транспортировка и хранение газа» факультета газовой и нефтяной инженерии АГУНП:

«Сегодня утром он был уволен по собственному желанию».

Minval.az