Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте директора «Ени Клиника» Аббасова Парвиза Акиф оглу, где проходят лечение больные коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры, были выявлены основательные подозрения в том, что директор «Ени клиника» Аббасов Парвиз Акиф оглу, войдя в сговор с другими должностными лицами, брал у родных больных коронавирусом взятки в обмен на размещение больных в клинике, при посредничестве своих знакомых Гусейнова Эвеза Энвер оглу, Мирзоева Самира Ганает оглу, Алиевой Вусали Фирудин гызы брали взятки в размере 3000-3500 манатов в обмен на станционарное лечение ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между Аббасовым и посредниками.

По факту в отношении Аббасова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении соучастников незаконных действий Аббасова – Эвеза Гусейнова и Вусали Алиевой возбуждено уголовное дело по статье 32.5,311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору), они задержаны.

Minval.az