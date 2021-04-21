Кеблеми Алиев — один из самых известных мастеров в поселке Лагич в Исмаиллинском районе. Этот поселок известен, как ремесленный центр Азербайджана, где по сей день хранят древние традиции мастерства.

В мастерской у мастера Алиева от красоты глаза разбегаются. Теперь он решил создать самый большой самовар, аналогов которому в истории медного искусства Лагича не найти.

Диаметр нового самовара – три метра, высота — два метра и 20 сантиметров, вместимость — 250 литров, а емкость чайника — 8 литров. Для того, чтобы вода в самоваре полностью закипела, требуется час времени.

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