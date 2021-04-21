Необходимо исходить из ценности мира и диалога между государствами, — заявил сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о российской политике в отношении послевоенных процессов в Нагорном Карабахе и вокруг него.

«Наша страна проводит очень взвешенную политику, и эта политика основана на уважении всех партнеров, которые сегодня выстраивают с нами отношения. Для нас важны принципы дружбы и диалога», — прежде всего подчеркнул Вячеслав Володин.

В связи с этим председатель Государственной Думы отметил дружественные отношения между лидерами России и Азербайджана. «Что касается контактов с Ильхамом Алиевым, то между ним и Владимиром Владимировичем Путины всегда были хорошие отношения», — обратил внимание он.

«В целом, бывают разные ситуации – но главное, чтобы мы исходили из того, что нет ничего важнее мира и надо делать все для его поддержания», — заключил Вячеслав Володин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Minval.az