После подписания трехстороннего заявления, мы теперь должны смотреть в будущее и думать о примирении. Для стабилизации ситуации, снижения эскалации, мы должны направить внимание на выстраивание мира и доверия.

Об этом сказала комиссар Совета Европы по правам человека в ОБСЕ Дуня Миятович, отвечая на вопросы депутатов после представления отчета о деятельности структуры на 2020 год.

Комиссар отметила, что война является чувствительным вопросом для обеих сторон: «Война прекратилась, и теперь мы должны смотреть в будущее. В любое время я со своей командой готова посетить регион. Как Совет Европы, мы обязаны работать в постконфликтных территориях. Обе страны должны смотреть в будущее и двигаться вперед. Полемика здесь не поможет» (цитата по АЗЕРТАДЖ).

Дуня Миятович сказала, что внимательно следит за исполнением трехстороннего заявления, добавила, что наблюдения в рамках Верховного комиссаиата ООН по делам беженцев продолжаются. Они поддерживают связь с представителями Верховного комиссариата и совместно работают со своими коллегами.

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