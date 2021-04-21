Отношения России и Азербайджана являются важным примером добрососедства. Об этом заявил советник президента России Владимир Васильев.

«У нас много общего. У меня немало друзей, с которыми я учился в Азербайджане. Мы общаемся по сей день», — заявил В. Васильев (цитата по Report).

Он рассказал о своей работе в Дагестане на границе с Азербайджаном во время пандемии: «Мы во время пандемии очень плотно сотрудничали. Невозможно иначе, ведь мы соседи. Мы внимательно наблюдаем, радуемся успехам Азербайджана, переживаем, когда возникают проблемы. Мы считаем, что тот потенциал, который у нас сегодня имеется, может быть реализован еще более эффективно».

Minval.az