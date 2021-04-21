В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом, 2480 человек вылечились, 32 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 305 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 скончались, число активных больных – 31 733.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 141 335 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 12679 тестов на коронавирус.

Minval.az