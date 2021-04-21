404 гражданина подали заявки на покупку 503 квартир в шести зданиях, построенных в жилом комплексе Говсан.

Как сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства, квартиры будут продаваться как по ипотечному кредиту, а также за счет собственных средств граждан.

Выбор квартир, вынесенных на продажу, осуществлялся посредством электронной системы «Güzəştli mənzil» в «Elektron hökumət». Количество граждан, получивших доступ к электронному кабинету в системе, составляет 18 138 человек. На момент продажи число участников выбора 503 квартир составило 1472.

Выбор квартир в порядке ожидания начнется в 11:00 26 апреля и продлится до 11:00 30 апреля.

Minval.az