В поселке Рамана Сабунчинского района Баку еще 40 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлено жилье, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Документы на квартиры гражданам вручили председатель Агентства социальных услуг при министерстве труда и соцзащиты населения Вугар Бехбудов и заместитель председателя Общественного совета при министерстве Умуд Мирзоев.

«Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны в 2021-2025 годах будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов», — сказал Бехбудов на церемонии.

По его словам, в нынешнем году им будет предоставлено до трех тысяч квартир и частных домов.

Семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны с начала года уже предоставлено 300 квартир. В нынешнем году для них в регионах будет построено еще 450 квартир и частных домов, сказал глава агентства.

Члены семей шехидов и инвалидов войны поблагодарили президента Ильхама Алиева за проявленную заботу.

В целом на сегодня семьям шехидов и инвалидов войны передано 9 500 квартир и частных домов.

Minval.az