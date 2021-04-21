Министр культуры Анар Керимов заразился коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщили в Министерстве культуры.
Министр культуры Анар Керимов заразился коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщили в Министерстве культуры.
Дата: 2021/04/21 13:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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