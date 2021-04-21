«Азербайджан будет требовать от Армении выполнения всех пунктов трехстороннего заявления, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года. Логика и правда на стороне Баку. В данном контексте заявление главы государства показывает неудовлетворенность Азербайджана тем, что премьер Армении Никол Пашинян ставит под сомнение выполнение пунктов данного соглашения».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-глава МИД Тофик Зульфугаров, комментируя заявление президента Ильхама Алиева относительно возможности силового варианта решения вопроса, касающегося Зангезурского коридора. «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет — будет легче решить этот вопрос, если не захочет — решим силой», — заявил накануне глава государства.

По словам нашего собеседника, данное заявление также обращено к третьему участнику, подписавшего соглашение – к России. Москва является гарантом исполнения данного документа.

«В Армении затевают опасную игру, пытаясь поставить под сомнение необходимость выполнение данного документа. Азербайджан вправе требовать силового исполнения этого пункта, а его не выполнение означает, что Армения хочет уйти от факта своего военного поражения», — заметил он.

Дипломат при этом не согласился с мнением о том, что Пашинян, предчувствуя свое поражение на ожидающихся выборах в стране, старается оттянуть выполнение положений соглашения. Т. Зульфугаров считает, что вряд ли премьер Армении готовится к проигрышу.

«Конечно, ситуация в Армении более чем сложная. Формирование будущего правительства неизбежно должно быть коалиционным. Большинство голосов, как это было в ходе предыдущих выборов, партии Пашиняна не светит. Исходя из этого, мне кажется, имеется попытка прикрытия общественным прессингом, реального или имитируемого — не суть важно, и отойти от выполнения пунктов соглашения, которые они должны исполнить», — подчеркнул Т. Зульфугаров.

Наш собеседник напомнил о том, что в тексте соглашения говорится о двух коридорах – Лачинском и Зангезурском. И статус у них одинаковый. И тот и другой должны находиться под контролем, Лачинский — силами по поддержанию мира, а Зангезурский — под контролем ФСБ России. И уход от исполнения данного соглашения открывает для официального Баку возможность поставить под сомнение другие компоненты, связанные с обязательствами со стороны Азербайджана.

«Азербайджан не будет принимать такие попытки, и вчерашнее заявление подтвердило решимость с нашей стороны добиваться исполнения соглашения. Теперь дело за третьим подписантом документа, то есть за Россией. Как и какими средствами она будет вынуждать армян прекратить подобные малоубедительные маневры, которые Ереван предпринимает в ходе периода после войны? Это двусмысленные заявления насчет Зангезурского коридора, и в отношении позиции Армении по так называемому проекту «Миацум» и разгрому армии Азербайджана. То об этом заявляет глава МИД Армении, то еще кто-либо.

Предпринимаются провокационные действия, поездки на территорию Азербайджана без разрешения официального Баку и так далее. Весь этот комплекс накапливается, и думаю, что вопрос будет стоять достаточно жестко», — отметил Т. Зульфугаров.

А как отреагирует Москва, если в случае отказа со стороны Еревана открыть Зангезурский коридор, Баку перекроет Лачинский коридор?

По словам дипломата, «это — вопрос не первостепенной важности, так как у азербайджанской стороны будет обоснование для того, чтобы пойти на этот шаг».

Основой функционирования Лачинского коридора является односторонний контроль только российских сил, напомнил он. «Армения хочет представить дело таким образом, что она сама будет контролировать Зангезурский коридор, а не российские пограничники. И тут возникает вопрос: если кто-то не выполняет свои обязательства, и Армения будет настаивать на своем, то Лачинский коридор закроется. И рядом с российскими военными будут стоять азербайджанские пограничники. Так что в данном контексте эта тема взаимосвязана», — продолжил он.

Дипломат также коснулся вопроса охлаждения азербайджано-российских отношений. Вдобавок к этому, Москва накануне потребовала от всех стран СНГ, в том числе и от Азербайджана забрать всех своих нелегальных мигрантов, проживающих на территории России до 15 июня. Следует ли это требование также расценивать как фактор давления на страны Содружества?

По мнению нашего собеседника данное требование Москвы по мигрантам не стоит расценивать как акт давления на Баку.

«Думаю, что больше давления оказывается с азербайджанской стороны на те силы, которые хотят продолжить проармянскую политику. И таких достаточно много в России», — заключил Т. Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az