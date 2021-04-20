Скончался участник Второй мировой войны, ветеран из Нефтчалы.

Ветеран Гурбанов Малик Гурбан оглу скончался в возрасте 98 лет. Он скончался сегодня днем, уточняет «Репорт».

М.Гурбанов родился в 1923 году в поселке Хыллы Нефтчалинского района.

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