Жалоба, поступившая в Госслужбу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев во время проведения строительных работ по адресу улица Сеида Джафара Пишавари, 27а Насиминского района, была рассмотрена сотрудниками службы.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе осмотра территории факт был подтвержден, по указанному адресу было вырублено два, повреждено одно дерево и нанесен ущерб природе на сумму 2 280 манатов.

Он отметил, что в ходе расследования выяснилось, что территория была передана Исполнительной властью города Баку ООО “Memar Inşaat-2017” под строительство жилого дома: «По факту составлен акт, собранные документы будут направлены в соответствующий орган прокуратуры».

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