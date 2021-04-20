Состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала.
На церемонии открытия присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства был проинформирован о предприятиях, расположенных на территории промышленного квартала.
Состоялось открытие Гаджигабульского промышленного квартала.
На церемонии открытия присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства был проинформирован о предприятиях, расположенных на территории промышленного квартала.
Дата: 2021/04/20 11:51
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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